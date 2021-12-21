Arka Sokaklar'dan olay yaratan fragman! Rıza Baba Mesut'a el kaldırıyor

Kanal D'nin 16 sezondur devam eden dizisi Arka Sokaklar'ın 609. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda; Rıza Baba'nın, kumpas sonucu gözaltına alınan Mesut'a el kaldırdığı görüldü.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kanal D'nin Erler Film imzalı polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

İlk bölümü 31 Temmuz 2006'da yayınlanan ve o gün bugündür yoluna kesintisiz devam eden Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler gelip geçmedi ki...

Kimileri Arka Sokaklar sayesinde ünlü oldu, kimileri de ününe ün katarak yoluna devam etti. Ancak bazı isimler var ki kadrodan kıpırdamadı bile. Bu isimlerden biri de Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh.

RIZA BABA İLE MESUT ARASINDA BÜYÜK GERİLİM

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü, 17 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Son bölümde Rıza Baba, ekibi tamamen dağıtma kararı vermişti.

Rıza Baba'nın emekliye ayrılıp ekibi dağıtması, veda edeceğine dair iddiaları güçlendirdi ancak asıl gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Rıza Baba ile Mesut birbirine girmiş ve kalp kırmışlardı. Bunun üzerine Çoban başta olmak üzere Mesut'la konuşmaya giden ekip, Mesut'un da her şeyden vazgeçtiğini görmüştü.

Buna rağmen Mesut, ekibin sözünü dinleyip Rıza Baba'nın yanına giderek özür dilemiş ancak Rıza Baba'nın Mesut'a tepkisi çok ağır olmuştu. Bir de üstüne Mesut'un uyuşturucan içeri alınması ağızları açık bırakmıştı.

Mesut, ''Rıza Baba beni silmiş, benim yapacak bir şeyim yok. Resmen adam beni kovdu. Gidip yalvaramam, gençliğimi verdim ben bu ekibe ama bir ekibi yokmuş demek ki.'' dedi.

Bu sahnenin ardından Mesut komisere hayat veren Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı iddia edildi.

ÇARPICI FRAGMAN GELDİ

Arka Sokaklar'ın 24 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelecek olan 609. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Son zamanlarda Zafer Ergin'in ayrılık iddialarıyla gündeme gelen dizinin yeni bölüm fragmanı herkesi şaşırttı. Fragmanda, Rıza Baba'nın, kumpas sonucu gözaltına alınan Mesut'a el kaldırdığı görüldü.

Bunun üzerine Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı yönünde çıkan iddialar, daha da güçlendi. İşte Arka Sokaklar 609. bölüm 2. fragmanı...

Arka Sokaklar 609. Bölüm Fragmanı - 2 VİDEO