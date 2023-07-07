Arka Sokaklar'dan sevenlerine müjdeli haber: Çekimler yeniden başlıyor

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar, sevilen yapımlar arasında yer alıyor.
Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, dizinin final bölümü çekilmeden bittiğini açıklamıştı.
Yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacağı açıklanan Arka Sokaklar ile ilgili heyecanlandıran bir haber gündem oldu.
17 yıldır kesintisiz yayınlanıyordu
638. bölümde yayınına ara veren Arka Sokaklar dizisi, 17 yıldır kesintisiz yayınlanan polisiye dizisi olma özelliğine sahip.
Çekimleri duran dizinin çekim tarihi belli oldu.
Oyuncu kadrosu belli oldu
Yeni sezonda ekranda olacak dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.
Erler Film‘in patronu, duayen yapımcı Türker İnanoğlu, sağlık sorunları nedeniyle diziye devam edemeyince projenin haklarını bir yıllığına devredilmişti.
Ağustos ayında çekimler başlıyor
Efsane dizi ağustos ayında sete çıkacak.
Eski oyuncularla tekrar anlaşıldı
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eski ekibi tekrar bir araya getirmek için harekete geçen şirket, Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman gibi oyuncularla yeniden el sıkışmıştı.
Dizide Hüsnü Çoban’ın eşi Esra’ya hayat veren Gaye Gürsel’in de geçen günlerde “Arka Sokaklar“la anlaştığı öğrenildi.