Arka Sokaklar'dan Son Yaz'a bomba transfer! Ortalığı yakıp yıkmaya geliyor.. Akgün'ü çok zorlayacak...

Arka Sokaklar'dan Son Yaz'a bomba transfer! Ortalığı yakıp yıkmaya geliyor.. Akgün'ü çok zorlayacak...

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Tekin Çoban karakterine hayat veren ünlü oyuncu Onur Bay'ın yeni adresi belli oldu. Bay, FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın kadrosuna dahil oldu.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da yaprak döükümü devam ederken FOX'un ilgiyle takip edilen Son Yaz dizisi transferlere doymuyor.

Eski eşler Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun ardından yapımını O3 Medya'nın üstlendiği Son Yaz dizisine bir oyuncu daha katıldı.

ARKA SOKAKLAR'IN TEKİN'İ SON YAZ'A TRANSFER OLDU

Son Yaz dizisinde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından izleyicilerin heyecanını artıracak transfer haberleri de arka arkaya geliyor.

Ekranların kült dizisi haline gelen Arka Sokaklar'da 15 yıldır Tekin Çoban karakterine hayat veren Onur Bay, vedasıyla herkesi şaşırtmıştı.

9 yaşından beridir hayat verdiği Tekin karakteriyle izleyicilerin ailesinin bir ferdi haline gelen Onur Bay, Son Yaz dizisiyle el sıkıştı.

AKGÜN'ÜN KARŞISINA ZORLU BİR KARAKTER OLARAK ÇIKACAK

Onur Bay'ın, yapımcılığını Saner Ay'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı ve Ali Ayyıldız'ın oturduğu Fox TV'nin Sevilen dizisi Son Yaz'a transfer edilmesi izleyicileri oldukça sevindirdi.

Bay, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda, Alperen Duymaz'ın hayat verdiği Akgün Gökalp Taşkın'ın karşısına zorlu bir karakter olarak çıkacak.