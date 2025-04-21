Arka Sokaklar'ı yıkan veda: Göğsünden vurularak ölüyor...

Yağmur Uçar

2006 yılından beri yayında olan Arka Sokaklar dizisi, her bir karakteriyle hafızalara kazındı.

Kanal D'nin efsane polisiye dizisi, bu hafta bir ayrılığa şahit olacak.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi önemli oyuncuların yer aldığı diziden biri eksilecek.

AYLİN KOMİSER'E VEDA

İlk sezondan beri kadroda olan "Aylin Komiser", ekibe veda edecek.

Operasyonda göğsünden vurulan Aylin karakterini hayatını kaybederken, ekip ve izleyiciler de duygusal anlar yaşayacak.

Karakteri canlandıran Özlem Çınar ise, 710. bölüm itibarıyla diziden ayrılacak.