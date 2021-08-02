Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Pınar Aydın'ın değişimi herkesi şaşırttı..

Arka Sokaklar dizisinde bir dönem boy gösteren oyuncu Pınar Aydın, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Yaşadığı değişim ile gündeme gelen oyuncu, fit hali ile dikkati çekti. İşte Pınar Aydın'ın son hali

Kanal D ekranlarında yıllardır devam eden ve ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisinde bir dönem "Pınar" karakterini canlandıran Pınar Aydın, yeniden konuşulmaya başlandı.

Dizinin ana kadrosunda olan ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan Aydın, Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu'yla evlendi.

Evlendikten sonra setlere ara veren Aydın'ın 2 çocuğu oldu. 2 çocuk annesi Aydın, son hali ile ilgi çekti.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Pınar Aydın son haliyle yeniden konuşulmaya başlandı. Aydın'ın fit halini koruduğu dikkatlerden kaçmadı.

2004'te "Akademi Türkiye" yarışmasına katılan ve şarkı söyleyerek ünlenen Pınar Aydın, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi dizilerde oyunculuk yaptı.

ARKA SOKAKLAR İTİRAFI

O zamanlar Erler Film'in başka bir projesinde başrol olacağını belirten 40 yaşındaki Aydın, "Gülşen Bubikoğlu’nun rol aldığı eski bir filmi dizi olarak çekeceklerdi. Proje iptal olunca beni Arka Sokaklar’a dahil ettiler.

2 yıl boyunca çalıştım. Sonra ayrılmak istedim. Bu kararı aldığıma pişmanım. Neden bıraktım, bilmiyorum. 20’li yaşlarda çocukça davrandım sanırım. Gözü karaydım o zaman. Şimdi olsa daha mantıklı davranırdım." dedi.