Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz'ın eski aşkı Barbaroslar'ın yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor...

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Ali karakteriyle hafızalara kazınan Alp Korkmaz, özel hayatıyla gündeme geldi. Korkmaz'ın, bir dönem Barbaroslar dizisinin güzel ismiyle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Ünlü oyuncu Alp Korkmaz, başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Selin Demirci gibi isimlerin yer aldığı dizide Ali karakteriyle izleyici karşısına çıkıyordu.

16 yıldır yer aldığı diziden ayrılarak sevenlerini üzen Alp Korkmaz'ın eski aşkını gören şaşıp kaldı.

İLK DİZİSİ 'ARKA SOKAKLAR'

1981 yılında Ankara'da dünyaya gelen Alp Korkmaz, lise eğitimini Çanakkale'de, üniversite eğitimini ise Amerika'da tamamladı.

Florida'da Radyo ve Televizyon bölümünü bitiren Korkmaz, New York'ta oyunculuk eğitimi aldı.

Broadway'da çeşitli müzikallerde sahneye çıkan Korkmaz, 2006 yılında Türkiye'ye döndü. Döner dönmez İlker İnanoğlu'dan oyunculuk teklifi alan Korkmaz, ekran macerasına ''Arka Sokaklar'' dizisiyle başladı.

16 yıl boyunca Arka Sokaklar dizisinde boy gösteren yakışıklı oyuncu; Laz Vampir Tirakula, Melekler ve Kumarbazlar, Peri Masalı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

ESKİ AŞKI BARBAROSLAR'DAN ÇIKTI

Alp Korkmaz'ın geçmişte, son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde despina karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gülcan Arslan ile aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.

Gülcan Arslan ile Alp Korkmaz, Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden ikili, magazin muhabirlerine ''Her şey yolunda.'' diyordu. Bir süre aşk yaşayan oyuncu çift, sessiz sedasız ayrılma kararı almıştı.