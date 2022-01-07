Arka Sokaklar'ın Asiye'si diziden farklıymış! Hüsnü Çoban'ın gelininden baş döndüren pozlar...

Arka Sokaklar dizisinde Metin'in eşini canlandıran ve Asiye karakterine hayat veren Melisa Şalgam, güzelliği ile herkesi etkiledi. Şalgam'ın sosyal medya pozları, hayranlarından tam not aldı.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Kanal D dizisi Arka Sokaklar, oyuncuları ve konusu ile yıllara meydan okuyor.

16 sezonu geride bırakmaya hazırlanan dizide bazı oyuncularla vedalaşılırken, yeni isimler kadroya dahil oldu.

Bu isimlerden birisi olan ve Metin karakterinin eşine hayat veren Melisa Şalgam, Asiye rolüyle dizide yer almaya başladı.

Hüsnü Çoban'ın gelini olan ve Metin'le yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanan Asiye, zaman zaman seyirciden tepki alıyor.

Oyunculuğu ile Asiye'nin hikayesini seyirciye geçirmeyi başaran Melisa Şalgam, diziden farklı olarak sosyal medyası ile ön plana çıkıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şalgam, cesur pozları ile görenleri büyüledi.

ARKA SOKAKLAR'IN ASİYE'Sİ CESUR ÇIKTI

Genç oyuncu Melisa Şalgam, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Oyunculuğu ile beğenilen Şalgam, sosyal medya kareleri ile gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyada epey aktif olan genç oyuncunun, Instagram'da 80 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Melisa Şalgam kendisini takip eden hayranları için, sık sık en güzel karelerini paylaşıyor.

OYUNCULUK ALANINDA EĞİTİM ALDI, ARKA SOKAKLAR'A GELDİ

1996 yılında Samsun'da dünyaya gelen ve oyunculuk için eğitim alan Şalgam, İstanbul Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

Antalya'da büyüyen genç oyuncu; şan, solfej ve piyano eğitimleri aldı. Arka Sokaklar'da boy gösteren oyuncu, performansı ile göz dolduruyor.