Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan Instagram'da bambaşka! Cesur pozları baş döndürüyor

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Avukat Başak karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Perihan Ünlücan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, her hafta seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları da zaman zaman gündeme geliyor.

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Avukat Başak' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Perihan Ünlücan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

FİZİK OKURKEN OYUNCU OLMAYA KARAR VERDİ

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, Kocaeli Üniversitesi'nde Fizik eğitimi aldığı sırada oyuncu olmaya karar verdi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra Gül Oğuz'un yardımıyla oyunculuk eğitimi alan Ünlücan, 2009 yılında ''Kış Masalı'' adlı dizide rol aldı.

Ardından Keskin Bıçak, Karadayı, Hatırla Gönül, Kırlangıç Fırtınası ve Cingöz Recai gibi yapımlarda boy gösterdi.

CESUR POZLARI INSTAGRAM'I SALLADI

Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiser'in avukat sevgilisini canlandıran Perihan Ünlücan, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunan Ünlücan, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Güzel oyuncu, cesur pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.