Arka Sokaklar'ın Aylin'i mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Görenlerin dili tutuldu

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Aylin rolüyle ünlenen Özlem Çınar, Instagram hesabından mini elbiseli pozunu paylaştı. Doğal güzelliğiyle beğeni toplayan Çınar, takipçilerinden tam not aldı.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

Geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer almaya devam eden dizi, 16 sezon boyunca birbirinden yetenekli oyuncuları kadrosunda ağırladı.

Bu oyunculardan biri olan Özlem Çınar, dizide hayat verdiği Aylin karakteriyle ekranların tanınan simalarından biri olmayı başardı.

13 yıl boyunca rol aldığı diziden 2019 yılında ayrılan Özlem Çınar, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkati çekti.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Çınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

13 yıldır Arka Sokaklar'daydı

Trakya Üniversitesi Turizm Ve Otelcilik bölümünden mezun olan Özlem Çınar, daha sonra Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Özlem Çınar; Semaver Kumpanya, Yeni Drama Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı.

2006 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisinde Aylin Aydın rolü ile 13 yıl yer alan Çınar, mini elbiseli pozunu paylaştı.

Mini elbiseli pozunu paylaştı

Geçtiğimiz günlerde derin yırtmacıyla merdivenlerden inerken verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Özlem Çınar, şimdi de mini elbiseli pozuyla dikkati çekti.

Doğal güzelliğiyle hayranlarının beğenisini kazanan Çınar'ın karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.

47 yaşındaki oyuncuya, ''Yakıyorsun ortalığı'', ''Arka Sokaklar dizisinde gözümüz sizi arıyor'', ''Ağzım dilim tutuldu'' gibi yorumlar yapıldı.