Mervee Oflaz, tatiline ve sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Güzelliği ve kusursuz fiziği ile mankenlere taş çıkaran Oflaz, hayranlarını büyüledi.

23 Mayıs 1988 yılında dünyaya gelen Merve Oflaz, 2008 yılında "Var Mısın Yok Musun" yarışmasına katıldı. Bu yarışmanın akabinde Survivor'a giden Oflaz, birinci oldu.

Kadın yarışmacı olarak birinci olan ve dikkatleri üzerine çeken Merve Oflaz, döndükten sonra oyunculuğa adım attı.

Kalbim 4 Mevsim dizide başrol oynayan Merve, ilk oyunculuk deneyimini ise Ayşe karakteri ile Muhteşem Yüzyıl'da yaşadı.

Daha sonra Not Defteri ve Güzel Köylü isimli projelerde yer alan Merve Oflaz, katıldığı Survivor All Star yarışmasında bu defa birinci olamadı.

Survivor'da 7. hafta elenen Merve Oflaz, Arka Sokaklar'a geçerek kariyerinde iyi bir ivme yakaladı. 2017-2021 yılları arasında Bahar Komiser'i canlandıran Oflaz, akıllarda ise bu şekilde kaldı.

Arka Sokaklar dizisinden sonra ekranlardan çekilen ve herhangi bir projede yer almayan Merve, şu sıralar tatilin keyfini sürüyor.

İş insanı Allan Hakko ile aşk yaşayan ve en güzel karelerini sosyal medya hesabından paylaşan güzel isme, yorum ve beğeni yağıyor.

Bikinili karelerin yeri ayrı

Bikinli karelerini yayınlayan Merve Oflaz, yaptığı sporların karşılığını alıyor.

Fit bir vücuda sahip olan güzel isim, adeta mankenlere taş çıkardı. Sevgilisi ile olan kareleri dışında, bikinili olanları paylaşan Oflaz'a yorum yapdı.

"Bu ne güzellik" diyen hayranları, formunun sırrını sordu. Yeniden ekranlara ne zaman döneceği belli olmayan Oflaz, sosyal medyada olan aktifliğini sürdürecek gibi duruyor.