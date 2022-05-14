Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i derin dekolteli ve mini şortlu pozuyla ortalığı yıktı! 'Açılmasan mı artık'

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i derin dekolteli ve mini şortlu pozuyla ortalığı yıktı! 'Açılmasan mı artık'

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Bahar rolüyle akıllara kazınan Merve Oflaz, mini şortlu pozlarını paylaştı. Son zamanlarda adeta fenomen haline gelen Oflaz, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

2010 yılında yayınlanan Survivor yarışmasından şampiyon olarak ayrılan ve büyük bir üne kavuşan Merve Oflaz, yarışmanın ardından oyunculuğa soyundu.

Kemara karşısına ilk kez Muhteşem Yüzyıl dizisiyle geçen Merve Oflaz, daha sonra Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

2015 yılında yayınlanan Survivor All-Star ile tekrar Survivor deneyimi yaşayan Merve Oflaz, yarışmanın ardından Eve Dönüş, Rengarenk ve Arka Sokaklar dizilerinde rol aldı.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Bahar Komiser rolüyle akıllara kazınan Oflaz, son zamanlarda cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor

Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu olan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla da kendine hayran bıraktı.

Merve Oflaz'dan fizik şov

Bir süredir iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşayan güzel oyuncu Merve Oflaz, göğüs ve göbek dekolteli büstiyeri ve mini şortuyla poz verdi.

Instagram'da 730 bini aşkın takipçisi bulunan Oflaz, kusursuz fiziğini gözler önüne seren karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Fit haliyle kendine hayran bırakan 33 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü isme, "Kalem gibi", "Kalpten gideceğim", ''Çok güzelsin'', ''Açılmasan mı artık'' tarzında yorumlar yapıldı.