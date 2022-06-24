Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i derin dekoltesi ve fiziğiyle kasıp kavurdu! 'Yine mi giymedin'

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i derin dekoltesi ve fiziğiyle kasıp kavurdu! 'Yine mi giymedin'

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Bahar rolüyle akıllara kazınan Merve Oflaz, tatil paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Oflaz, cesur ve iddialı seçimiyle kendine hayran bıraktı.

Merve Oflaz, yaz aylarında magazin gündeminden düşmek bilmiyor...

Bahar Komiser rolüyle Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Merve Oflaz, diziden ayrılmasına rağmen izleyicilerin merceği altında.

Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

Uzun süredir Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz, özel hayatıyla da merak konusu.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Merve Oflaz, Instagram'da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Merve Oflaz'dan dekolteli paylaşım

Cesur ve iddialı paylaşımlar yapmayı tercih eden Merve Oflaz, o karelere bir yenisini ekledi.

Mini şortu ve derin göğüs dekoltesi ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, o anları takipçileriyle paylaştı.

Bronz teniyle iyice güzelleşen Merve Oflaz, yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçileri ise, Merve Oflaz'ı beğenmeden geçemedi.

İşte o kareler...