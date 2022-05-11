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    • Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şov yaptı! Görenlerin aklı uçtu

    Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şov yaptı! Görenlerin aklı uçtu

    Arka Sokaklar dizisindeki Bahar rolüyle akıllara kazınan Merve Oflaz, Instagram'dan paylaştığı son karesiyle dikkati çekti. Göğüs dekolteli mini elbisesiyle poz veren Oflaz, kendine hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 22:25
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 22:27
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    Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şov yaptı! Görenlerin aklı uçtu

    2010 yılında yayınlanan Survivor yarışmasını şampiyon olarak tamamladıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Merve Oflaz, yarışmanın ardından oyunculuğa soyundu.

    İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Ayşe Hatun karakteriyle yaşayan Merve Oflaz, daha sonra Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

    2015 yılında yayınlanan Survivor All-Star ile tekrar Survivor deneyimi yaşayan Merve Oflaz, yarışmanın ardından Eve Dönüş, Rengarenk ve Arka Sokaklar dizileriyle izleyici karşısına çıktı.

    Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Bahar Komiser rolüyle hafızalarda yer edinen Oflaz, son zamanlarda özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor

    Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu olan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Dekolteli mini elbisesiyle poz verdi

    Bir süredir iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşayan güzel oyuncu Merve Oflaz, göğüs dekolteli mini elbisesiyle poz verdi.

    Instagram'da 730 bin takipçisi bulunan Oflaz, kusursuz fiziğini gözler önüne seren fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

    Fit haliyle kendine hayran bırakan 33 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

    Arka Sokaklar ın Bahar Komiser i derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şov yaptı! Görenlerin aklı uçtu #1

    Arka Sokaklar ın Bahar Komiser i derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şov yaptı! Görenlerin aklı uçtu #2

    Arka Sokaklar ın Bahar Komiser i derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şov yaptı! Görenlerin aklı uçtu #3

     

     

     

     

    Arka Sokaklar ın Bahar Komiser i derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şov yaptı! Görenlerin aklı uçtu #4

    Arka Sokaklar ın Bahar Komiser i derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şov yaptı! Görenlerin aklı uçtu #5

    Arka Sokaklar ın Bahar Komiser i derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şov yaptı! Görenlerin aklı uçtu #6


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