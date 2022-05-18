Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi! Bakan gözünü alamadı

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi! Bakan gözünü alamadı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Bahar rolüyle akıllara kazınan Merve Oflaz, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Oflaz, sosyal medyayı salladı.

2010 yılında yayınlanan Survivor yarışmasını kazandıktan sonra büyük bir üne kavuşan Merve Oflaz, yarışmanın ardından oyunculuğa soyundu.

Kemara karşısına ilk kez Muhteşem Yüzyıl dizisiyle geçen Merve Oflaz, daha sonra Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde izleyici karşısına çıktı.

2015 yılında yayınlanan Survivor All Star ile tekrar Survivor deneyimi yaşayan Merve Oflaz, yarışmanın ardından Eve Dönüş, Rengarenk ve Arka Sokaklar dizilerinde boy gösterdi.

Kanal D'nin 16 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Bahar Komiser karakteriyle hafızalarda yer edinen Oflaz, son zamanlarda cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu olan ünlü isim, son paylaşımıyla da ilgi odağı oldu.

Derin dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı

İş insanı Allan Hakko ile mutlu bir birlikteliği olan Merve Oflaz, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

Kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan Oflaz, sütyensiz karelerini 730 bini aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe paylaştı.

33 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni yağarken, ''Güzelliğine nazar değmesin'', ''Yanıyorrr buralar'', ''Ateş ediyor ateş'', ''Sen çok değiştin'' tarzında yorumlar yapıldı.