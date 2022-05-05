Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i sezonu açtı, bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! Görenlerin nevri döndü

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Bahar karakteriyle akıllara kazınan Merve Oflaz, sezonu açtı. Sosyal medya hesabından iskelede verdiği bikinili pozlarını paylaşan Oflaz, takipçilerini mest etti.

2010 yılında yayınlanan Survivor yarışmasını şampiyon olarak tamamladıktan sonra adını duyuran Merve Oflaz, yarışmanın ardından oyunculuğa yöneldi.

Oyunculuk kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Ayşe Hatun rolüyle adım atan Merve Oflaz, daha sonra Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

2015 yılında yayınlanan Survivor All-Star ile tekrar Survivor deneyimi yaşayan Merve Oflaz, yarışma sonrası Eve Dönüş, Rengarenk ve Arka Sokaklar dizileriyle izleyici karşısına çıktı.

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Bahar Komiser karakteriyle hafızalara kazınan Oflaz, son zamanlarda özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu olan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İskeleden peş peşe bikinili pozlar

Bir süredir iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşayan güzel oyuncu Merve Oflaz, sezonu açtı.

Bayram tatili için sevgilisi Allan Hakko ile rotalarını Bodrum'a çeviren Oflaz, iskeleye çıkıp poz verdi.

Instagram'da 730 bin takipçisi bulunan Oflaz, kusursuz fiziğini gözler önüne seren bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

33 yaşındaki oyuncunun ''Yaza hızlı bir giriş'' notunu düştüğü paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Fit haliyle kendine hayran bırakan oyuncunun karelerine, ''Ne güzel kareler bunlar'', ''Gözümü senden alamıyorum'', ''Arka Sokaklar'ın prensesi'' yorumlar yapıldı.