Arka Sokaklar'ın Bahar'ı ayna karşısında çömeldi, bir bir paylaştı! "Fizik görün" Oyuncu Merve Oflaz'ın ayna karşısında kaydettiği pozlar, takipçilerinden beğeni topladı.

ensonhaber.com

Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü, Arka Sokaklar gibi dizilerde boy gösterdi.

Aynı zamanda Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, her karesiyle adından söz ettiriyor.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Merve Oflaz, Instagram'da aktif paylaşım yapıyor.

Aynada pozlandı

Son olarak ayna karşısındaki pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü oyuncu, fiziğiyle dikkat çekti.

Merve Oflaz'ın güzelliğini gören takipçileri, beğenmeden geçemedi.

Gelen yorumlar ise "çok güzelsin", "harikasın", "fizik deyince sen" tarzında oldu.

İşte o kareler...