Arka Sokaklar'ın Bahar'ı bikinisini giydi, bronz teniyle hayran bıraktı! 'Yanık izin çok fena'

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz, yazı getirdi. Bikinili karesini Instagram'dan yayınlayan Oflaz, takipçilerinden tam not aldı.

Bahar Komiser rolüyle Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Merve Oflaz, diziden ayrılmasına rağmen izleyicilerin merceği altında.

Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

En büyük çıkışını Arka Sokaklar ile yapan Merve Oflaz, oyunculuğunun yanı sıra fiziği ve güzelliği ile de dillere destan hale geldi.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Oflaz, cesur kareleriyle adından söz ettiriyor.

Yine cesur davrandı

Fiziği ile dikkat çeken güzel oyuncu, sıcak havalarla birlikte soluğu tatilde aldı.

Keyifli anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen Merve Oflaz, "tbt" pozuyla takipçilerini mest etti.

Bikinili karesini yayınlayan oyuncu, göğüs dekoltesiyle ve bronzluğuyla dikkat çekti.

İşte Merve Oflaz'dan cesur paylaşım...







