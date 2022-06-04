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    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı bikinisini giydi, bronz teniyle hayran bıraktı! 'Yanık izin çok fena'

    Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz, yazı getirdi. Bikinili karesini Instagram'dan yayınlayan Oflaz, takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 17:00
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    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı bikinisini giydi, bronz teniyle hayran bıraktı! 'Yanık izin çok fena'

    Bahar Komiser rolüyle Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Merve Oflaz, diziden ayrılmasına rağmen izleyicilerin merceği altında.

    Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

    En büyük çıkışını Arka Sokaklar ile yapan Merve Oflaz, oyunculuğunun yanı sıra fiziği ve güzelliği ile de dillere destan hale geldi.

    Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Oflaz, cesur kareleriyle adından söz ettiriyor.

    Yine cesur davrandı

    Fiziği ile dikkat çeken güzel oyuncu, sıcak havalarla birlikte soluğu tatilde aldı.

    Keyifli anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen Merve Oflaz, "tbt" pozuyla takipçilerini mest etti.

    Bikinili karesini yayınlayan oyuncu, göğüs dekoltesiyle ve bronzluğuyla dikkat çekti.

    İşte Merve Oflaz'dan cesur paylaşım...

    Arka Sokaklar ın Bahar ı bikinisini giydi, bronz teniyle hayran bıraktı! Yanık izin çok fena #1

    Arka Sokaklar ın Bahar ı bikinisini giydi, bronz teniyle hayran bıraktı! Yanık izin çok fena #2

    Arka Sokaklar ın Bahar ı bikinisini giydi, bronz teniyle hayran bıraktı! Yanık izin çok fena #3



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