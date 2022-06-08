Arka Sokaklar'ın Bahar'ı bikinisiyle poz verdi, karın kaslarını gören bakakaldı! 'Ateş ediyorsun be kadın'

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Bahar Komiser rolüyle akıllara kazınan Merve Oflaz, son paylaşımıyla çok konuşuldu. Bikinisiyle poz veren Oflaz, karın kaslarıyla görenlerin aklını başından aldı.

Var mısın Yok musun? ve Survivor programlarıyla adını duyuran Merve Oflaz, Survivor yarışmasının ardından oyunculuğa soyundu.

Muhteşem Yüzyıl, Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Güzel Köylü, Eve Dönüş, Rengarenk gibi dizilerde rol alan Merve Oflaz, Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu olma unvanını hala elinde tutuyor.

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Bahar Komiser rolüyle hafızalara kazınan Oflaz, şimdilerde ekranlarda uzak bir hayat yaşıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra fiziği ve güzelliğiyle de adından söz ettiren eski oyuncu, son zamanlarda cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

Karın kaslarıyla şov yaptı

Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Allan Hakko ile tatile çıkan Merve Oflaz, yaz aylarının gelmesiyle deniz sezonunu açtı.

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ve her bulduğu anı sevenleriyle paylaşan Merve Oflaz, son olarak bikinisiyle kamera karşısına geçti.

Verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Oflaz, karın kaslarıyla adeta şov yaptı.

Doğal güzelliği, çilleri ve formda vücuduyla büyüleyen 34 yaşındaki eski oyuncunun paylaşımına beğeni yağarken ''Ateş ediyorsun be kadın'', ''Taş gibisin taş'', ''Yakıyorsun ortalığı'' gibi yorumlar yapıldı.