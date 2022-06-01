Arka Sokaklar'ın Bahar'ı bikinisiyle poz verdi, kusursuz fiziğiyle akıl aldı! 'Allah özene bezene yaratmış'

Arka Sokaklar dizisindeki Bahar rolüyle akıllara kazınan Merve Oflaz, tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak leopar desenli bikinisiyle poz veren Oflaz, fit haliyle beğeni topladı.

2010 yılında yayınlanan Survivor yarışmasına katılan Merve Oflaz, yarışmayı kazandıktan sonra büyük bir üne kavuştu.

Yarışmanın ardından oyunculuğa soyunan Merve Oflaz, oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adım attı.

Daha sonra Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde rol alan Merve Oflaz, 2015 yılında yayınlanan Survivor All Star ile tekrar Survivor deneyimi yaşadı.

Yarışmanın ardından Eve Dönüş, Rengarenk ve Arka Sokaklar dizilerinde boy gösteren Oflaz, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Bahar Komiser rolüyle hafızalara kazındı.

Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu olma unvanını hala elinde tutan ünlü isim, son zamanlarda cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Leopar desenli bikinisiyle şov yaptı

Survivor yarışmasından sonra inanılmaz bir değişim geçiren ve güzelliğine güzellik katan Merve Oflaz, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Allan Hakko ile tatile çıktı.

Her bulduğu anı sevenleriyle paylaşan Merve Oflaz, son olarak leopar desenli bikinisiyle kamera karşısına geçti.

Verdiği pozları ve çektiği videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Oflaz, doğal güzelliği ve kusursuz fiziğiyle kendisine hayran bıraktı.

Bikinisiyle kuğu gibi süzülen 33 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına beğeni yağarken "Yemin ederim yandı buralar", ''Taş gibi hatunsun'', ''Allah özene bezene yaratmış'', "Amazon gibi uçsuz bucaksızsın" yorumlar yapıldı.