Arka Sokaklar'ın Bahar'ı bir çömeldi, bir kalktı! 'Amazon kadını mübarek'

Arka Sokaklar'ın Bahar'ı bir çömeldi, bir kalktı! 'Amazon kadını mübarek'

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i Merve Oflaz, peş peşe yayınladığı kareleriyle takipçilerini mest etti.

Bahar Komiser rolüyle Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Merve Oflaz, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

Aynı zamanda Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, her karesiyle adından söz ettiriyor.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Merve Oflaz, Instagram'da aktif olarak boy gösteriyor.

Merve Oflaz'dan yeni kareler

Cesur ve iddialı paylaşımlar yapmayı tercih eden Merve Oflaz, yeni pozlarını paylaştı.

Tatilin keyfini çıkaran Oflaz, ağaçların arasında şekilden şekile girdi.

Peş peşe fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, fiziğiyle akılları baştan aldı.

İşte o kareler...