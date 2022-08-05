Arka Sokaklar'ın Bahar'ı dekoltesiyle baş döndürdü! 'Güzelliğin halis mi?'

Tatiline devam eden Merve Oflaz, kusursuz fiziğini bir kez daha sergiledi. Güzel oyuncu elbisesiyle dekolte verdi, görenin aklı başından gitti.

23 Mayıs 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Merve Oflaz, akabinde Survivor'a gitti.

Survivor yarışmasında şampiyon olan ve iyice tanınan Oflaz, 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe'ye hayat verdi.

Not Defteri ve Güzel Köylü gibi dizilerde de oynayan Oflaz, ikinci kez Survivor'a gitti ancak bu defa şampiyon olamadı.

Soın olarak Arka Sokaklar dizisinde Bahar'a hayat veren Merve Oflaz, şu sıralar sevgilisi ile tatil yapıyor.

Ekranlardan bir süredir uzak duran Merve Oflaz, tatilden çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, son paylaştığı kare ile yine beğenileri topladı.

Merve Oflaz büyüledi

Tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Merve Oflaz, son olarak yeşil ve derin dekolteli elbisesiyle gündeme geldi.

Muhteşem fiziği ve fit vücuduyla takipçilerini mest eden ünlü isim, pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Oflaz'ın pozlarına takipçileri, "Aşırı güzelsin" ve "Her şey mi yakışır bu kadar be" gibisinden yorumlar yapıldı.