Arka Sokaklar'ın Bahar'ı dilini çıkarıp poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'Lokum gibi'

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i Merve Oflaz'ın yeni paylaşımı, takipçilerini mest etti.

Bahar Komiser rolüyle Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Merve Oflaz, diziden ayrılmasına rağmen izleyicilerin merceği altında.

Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Merve Oflaz, Instagram'da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Dil çıkardı

Cesur ve iddialı paylaşımlar yapmayı tercih eden Merve Oflaz, o karelere bir yenisini ekledi.

Her paylaşımıyla olay olan 34 yaşındaki Merve Oflaz, dilini çıkarıp poz verdi.

Çekildiği kareleri, sosyal medya hesabından paylaşan Oflaz, doğal güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.