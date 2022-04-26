Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i minicik şortuyla balkonda şov yaptı! Gören dönüp bir daha bakıyor...

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i minicik şortuyla balkonda şov yaptı! Gören dönüp bir daha bakıyor...

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Bahar karakteriyle akıllara kazınan Merve Oflaz, ellerinde çiçeklerle kamera karşısına geçti. Oflaz'ın mini şortuyla balkonda verdiği pozlar, görenleri mest etti.

2010 yılında yayınlanan Survivor Kızlar - Erkekler yarışmasını şampiyon olarak tamamladıktan sonra ünlenen Merve Oflaz, oyunculuğa yöneldi.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Ayşe Hatun rolüyle yaşayan Merve Oflaz, daha sonra Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde rol aldı.

2015'te yayınlanan Survivor All-Star ile tekrar Survivor deneyimi yaşayan Merve Oflaz, yarışma sonrası Eve Dönüş ve Rengarenk dizilerinde boy gösterdi.

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Bahar Komiser karakteriyle hafızalara kazınan Oflaz, son zamanlarda özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu olan ünlü isim, son paylaşımıyla da ilgi odağı oldu.

Balkonda mini şortuyla poz verdi

Bir süredir iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz, balkonda elinde rengarenk çiçeklerle kamera karşısına geçti.

Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi bulunan Oflaz'ın mini şortuyla verdiği pozlar, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

33 yaşındaki oyuncunun fotoğrafına, ''Çiçeklerden daha güzelsin'', ''Günümü güzelleştirdin'', ''Çok güzelsin be kadın'' gibi yorumlar yapıldı.