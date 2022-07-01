Arka Sokaklar'ın Bahar'ı şezlongta poz değiştirdi, fiziği 'of' dedirtti! 'Muhteşem ötesi bir şeysin'

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i Merve Oflaz'ın son kareleri, sosyal medyaya adeta damga vurdu. Cesur pozlar veren oyuncu, beğenildi.

Bahar Komiser rolüyle Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Merve Oflaz, diziden ayrılmasına rağmen izleyicilerin merceği altında.

Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

Aynı zamanda Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, ününe ün katmaya devam ediyor.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Merve Oflaz, Instagram'da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Şezlongta pozlar

Cesur ve iddialı paylaşımlar yapmayı tercih eden Merve Oflaz, o karelere bir yenisini ekledi.

Tatilin keyfini çıkaran Oflaz, şezlongta şekilden şekile girdi.

Peş peşe fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, fiziğiyle akılları baştan aldı.