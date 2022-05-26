Arka Sokaklar'ın Bahar'ı sütyen takmadı, eğilince frikik geldi! Gören gözlerini alamadı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Bahar rolüyle akıllara kazınan Merve Oflaz, cesur paylaşımlarına yenilerini ekledi. Sırtı açık bluzuyla poz veren Oflaz, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.

2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Merve Oflaz, 2010 yılında yayınlanan Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmayı kazandıktan sonra büyük bir üne kavuştu.

Yarışmanın ardından oyunculuğa soyunan Merve Oflaz, kamera karşısına ilk kez Muhteşem Yüzyıl dizisiyle geçti ve daha sonra Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde rol aldı.

2015 yılında yayınlanan Survivor All Star ile tekrar Survivor deneyimi yaşayan Merve Oflaz, yarışmanın ardından Eve Dönüş, Rengarenk ve Arka Sokaklar dizilerinde boy gösterdi.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Bahar Komiser rolüyle hafızalara kazınan Oflaz, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Şu sıralar iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşayan ve oldukça mutlu olan ünlü isim, son paylaşımıyla da ilgi odağı oldu.

Doğum gününden karelerini paylaştı

Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Doğum günü partisinde sırtı açık derin göğüs dekolteli bir bluz giyen Merve Oflaz, verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Oflaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, ''Teşekkür ederim bu kadar şanslı olduğum için, bu kadar güzel dosta sahip olduğum için, sevildiğim için ve her sene katlanarak çok daha güzel geçtiği için. Hayat hep daha güzellerini getiriyor en çok bunun içim. Hoş geldin yeni yaşım.'' notunu düştü.

Fit vücudu ve güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan 33 yaşındaki ünlü ismin sütyensiz karelerine beğeni ve yorum yağdı.