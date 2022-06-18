Arka Sokaklar'ın Bahar'ı sütyensiz elbisesiyle salındı, gören gözünü alamadı! 'Komserim yakıyorsun'

Arka Sokaklar dizisinde Bahar karakteri ile tanınan Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eidyor. Oflaz'ın birbirinden güzel kareleri, beğeni ve yorum rekoru kırıyor.

23 Mayıs 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Oflaz, 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katıldı.

Bu yarışmanın akabinde yine Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'a katılan Oflaz, burada birincilik elde etmeyi başardı.

Bu yarışmaların ardından oyunculuk sektörüne adım atan Merve Oflaz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde boy gösterdi.

Survivor All Star'a katılan Merve Oflaz, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklusu dizisi olan Arka Sokaklar'a katıldı.

2017-2021 yılları arasında Bahar Komiser'i canlandıran Merve Oflaz, bu sayede ününe ün kattı.

Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkati çeken Merve Oflaz, sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelerle gündem oluyor.

2019 yılından beri ekranda olmayan oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı beyaz elbiseli fotoğrafıyla olay oldu.

Merve Oflaz'ın güzelliği

Bugüne kadar sayısız dizide yer alan Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Oflaz, beyaz elbisesi ve bronz teniyle büyüledi.

Mini elbisesi ve gözlükleriyle yazı doyasıya yaşadığını gösteren Oflaz için, sosyal medyadan övgüler geldi.

Merve Oflaz'ın hayranları sosyal medya üzerinden, "Bu ne güzellik", "Her karene bayıldık" , "Sonuncusu favorim" tarzında yorumları peş peşe sıraladı.