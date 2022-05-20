Arka Sokaklar'ın Bahar'ının göğüs dekoltesi görenin nefesini kesti! Bakan kilitlendi kaldı...

Survivor ile ün kazanan ve sonrasında rol aldığı başarılı projelere ününü devam ettiren Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

23 Mayıs 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Oflaz, 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katıldı.

Ardından yine Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasına katılan Oflaz, burada birinci olunca ünlenmeye başladı.

Ardından 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandıran Oflaz, daha sonra Kalbim 4 Mevsim isimli diziye geçti.

Dizilerini yıllar içerisinde artıran Merve Oflaz, 16 sezondur Türk televizyonlarında devam eden Arka Sokaklar projesinde yer aldı.

Arka Sokaklar dizisinde Bahar karakterine hayat veren Merve Oflaz, bu sayede popülaritesini iyice artırmaya başladı.

Şu sıralar iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşayan ve oldukça mutlu olan Oflaz, sosyal medyadan cesur karelerini yayınlıyor.

Merve Oflaz'ın sosyal medyası mercek altında

33 yaşındaki Merve Oflaz sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sporla iç içe bir yaşan süren Oflaz, zaman zaman cesur pozlarıyla da gündem oluyor.

Fit vücuduyla beğeni toplayan Merve Oflaz'ın pozlarına, "Merve hanım çok güzelsiniz", "Çok enerjiksin" gibi yorumlar geldi.