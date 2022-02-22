Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u öyle böyle değişmedi! İlker Yiğen'in son hali 'Yok artık' dedirtiyor

Arka Sokaklar'ın Doktor Yavuz'u öyle böyle değişmedi! İlker Yiğen'in son hali 'Yok artık' dedirtiyor

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Doktor Yavuz karakteriyle hafızalara kazınan İlker Yiğen, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Yiğen'in son halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, 16. sezonunda da aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un birlikte kaleme aldığı dizinin başrollerinde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Selin Demirci, Ela Yörüklü ve Oya Okar gibi isimler yer alıyor.

2006 yılından beri ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Doktor Yavuz karakteriyle hafızalara kazınan İlker Yiğen, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

Yaklaşık dört yıldır ekranlardan uzak olan İlker Yiğen'in son hali, görenleri hayrete düşürdü.

ARKA SOKAKLAR İLE TANINDI

38 yaşındaki İlker Yiğen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Aslı ile Kerem, Hayat Bilgisi, Bir İstanbul Masalı, Analar ve Anneler gibi yapımlarda rol alan İlker Yiğen, 2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle tanındı.

İlker Yiğen, Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser'in doktor kardeşi Yavuz'a hayat vermişti.

İLKER YİĞEN'İN YENİ MESLEĞİ

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren İlker Yiğen, şimdilerde YouTube'da seyahat içerikleri üretiyor.

Eşi ve kızıyla karavan turu yapan Yiğen, farklı ülkelerdeki izlenimlerini aboneleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı ve belgesel yönetmenliği de yapan ünlü oyuncu, çeşitli markaların reklam filmlerinde boy gösteriyor.

''YILLAR SANA ACIMAMIŞ''

İlker Yiğen'in yıllar içindeki değişimini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemezken paylaşımlarına yorum yağıyor.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan İlker Yiğen'in paylaşımlarına, ''Yıllar sana acımamış doktor'' ve ''Çok yaşlanmışsın'' gibi yorumlar yapılıyor.