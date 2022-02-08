Arka Sokaklar'ın Ece Komiser'i güzeller güzeli bir kıza sahip oldu! Gören 'Bu çocuk gerçek mi?' diye soruyor

Arka Sokaklar'ın Ece Komiser'i güzeller güzeli bir kıza sahip oldu! Gören 'Bu çocuk gerçek mi?' diye soruyor

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde yer alan Müge Boz, Caner Erdeniz ile evlendi. Evlendikten kısa bir süre sonra Vina'yı dünyaya getiren Boz, anneliği ile herkesin örnek aldığı bir isim oldu.

Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en uzun soluklu projelerinden olan Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, 16. sezonunda da aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, başrol oyuncuları ile dikkati çekiyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan,Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, yaşanan ayrılıklarla kan kaybetti.

16 yıl boyuncu diziye birbirinden farklı ve yetenekli isimler dahil olurken, bunlardan birisi ise Müge Boz oldu.

Genç ve güzel oyuncu 2017 yılında Arka Sokaklar dizisine dahil oldu ve Ece Komiser karakterine hayat verdi.

O dönem Ece Dündar isimli komiser olarak izleyicinin karşısına çıkan Müge Boz, rolü için yakın dövüş ve silah tutma eğitimi aldı.

Güzelliği ile dikkatleri toplayan oyuncu, 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girdi.

Evlendiği sene Vina isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Müge Boz, anneliği ile herkesin taktirini topladı.

VİNA GÜZELLİĞİ İLE GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti, doğuma kadar cinsiyetini öğrenmemeye karar verdikleri çocuklarını kucaklarına, 2019 yılının Kasım ayında aldı.

Güzelliği ile herkesin dikkatin çeken Vina'yı bazıları babasına bazıları ise annesine benzetti. Ancak sosyal medyanın büyük bir kısmı kime benzediği konusunda kararsız kaldı.

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmemeye karar verdikleri dönem hakkında konuşa Müge Boz, Bebeğin cinsiyetini öğrenme süreci benim çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir şeyi bekleme heyecanını yaşayamaz olduk. Her şeye kolay erişiyoruz ben de bu yüzden bebeğin cinsiyetini öğrenmedim.

Beklemek daha güzel heyecan verici, doktorumuz bebeğin cinsiyetini yazdı ve bir zarfa koydu. Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz. Öğrenmek istemedik ikimiz de bu durum hoşumuza gidiyor.

Açıkçası son zamanlarda çok tatlı yiyorum, eğer tatlı yiyen erkek çocuk doğruyorsa belki bebeğin cinsiyeti erkektir ama inanın bilmiyoruz cinsiyetini öğrenmedik.

Hediye alanlar ısrar ediyor, ‘kız mı, erkek mi? hediye alacağız ne alacağımızı bilmiyoruz’ diyorlar. Bebeğimizin cinsiyetini doğru tahmin edene ödül vereceğiz. Evet, cinsiyet belli değil ama ismi belli onu da şimdi söylemeyeceğim" açıklamasını yapmıştı.