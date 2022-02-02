Arka Sokaklar'ın en güzel aşkıydı! Murat'la Zeynep'in yakışıklı oğlu şimdilerde delikanlı oldu...

Arka Sokaklar'ın en güzel aşkıydı! Murat'la Zeynep'in yakışıklı oğlu şimdilerde delikanlı oldu...

Arka Sokaklar'da tanışan ve daha sonra evlenen Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğulları Murathan, kocaman oldu. Murathan'ı sosyal medya ve basından uzak tutan ikili, daha sakin bir hayat yaşıyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, 16. sezonuyla ekranlara geliyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımı olarak öne çıkıyor.

16 sezon boyunca her an aksiyon dolu olan sahneleri seyircisi ile buluşturan diziden birçok oyuncu gelip geçti.

Bu oyunculardan birisi olan Gamze Özçelik dizide Zeynep karakterine hayat verdi ve güzeller güzeli bir komiseri canlandırdı.

Uzun süre dizide boy gösteren Gamze Özçelik, bir dönem ayrıldığı projeye ikinci kez girmiş, daha sonra ise tamamen yapımdan ayrılmıştı.

Yine Gamze Özçelik gibi dizide yer alan oyunculardan birisi olan Uğur Pektaş, Murat karakterini canlandırdı.

Dizinin ana kadrosunda olan ve herkesin sevdiği biri haline gelen Uğur Pektaş, rol gereği Gamze Özçelik'le karı-kocayı oynadı.

Ancak bu aşk dizi setinden çıktı ve gerçek hayatta evliliğe kadar gitti. Hatta ikilinin Murathan adında bir oğulları oldu.

ANNESİNİN KOPYASI

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın Arka Sokaklar dizisinde başlayan aşkı nikah masasında bitti.

2008 yılında nikah masasına oturan aşıklar, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına aldı.

Gamze Özçelik ve Pektaş'ın mutluluğu sadece 4 yıl sürdü. İkilinin ani ayrılığı sonrası Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'te kaldı. Annesine benzerliği ile gündeme gelen Murathan, geçen zamanda kocaman bir delikanlı oldu.

Gamze Özçelik oğlunu basından ve sosyal medyadan uzak tutuyor. Ancak baba Uğur Pektaş, kendi sosyal medya hesabından oğluna dair sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

UĞUR PEKTAŞ'IN OLDUĞUNU GÖREMEDİĞİ SÖYLENMİŞTİ AMA...

Gamze Özçelik'in, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan bir karar aldırdığı iddia edilmişti. Açıklama yapan eski oyuncu şu ifadelere yer verdi;

"Haberler doğru değildir. Oğlum babasını hem hafta sonları, hem de diğer yasal olarak tanınan sürelerde görmeye devam etmektedir. Sadece 2 hafta sonu başka şehirde olması ve 20 yaş altı yasağı sebebiyle bu görüşmeler üzülerek gerçekleşmemiştir. Haberler doğru değildir.

Oğlum babasını hem hafta sonları, hem de diğer yasal olarak tanınan sürelerde görmeye devam etmektedir. Sadece 2 hafta sonu başka şehirde olması ve 20 yaş altı yasağı sebebiyle bu görüşmeler üzülerek gerçekleşmemiştir.

Lütfen haberleri, gerçekleri araştırarak yapalım. Kalpleri kırmayalım. Yolumuza bakalım. Sevgiler. Essalamu aleyküm. "