Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu'nun sır gibi sakladığı oğluna bakın! Babasının boyunu geçmiş...

Arka Sokaklar dizisinde Engin Balkan karakterine hayat veren İlker İnanoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, İnanoğlu'nun boyu kadar oğlu olduğunu görünce şaştı kaldı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Ela Yörüklü ve Selin Demirci gibi isimlerin yer aldığı dizi, bu akşam 614. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

CENAZE SAHNESİ FRAGMANA DAMGA VURDU

Yayınlanan fragmanda, İlker İnanoğlu'nun hayat verdiği Engin Balkan'ın cenaze sahneleri dikkati çekti.

Rıza Baba'nın "Şehit Emniyet Müdürü Engin Balkan, bu teşkilatın gözbebeğiydi. Gurur duyulacak bir meslektaştı, örnek bir polisti. Yıllarca bu şehrin her sokağında gezdi." sözleri ise izleyenleri şaşırttı.

Engin Balkan'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu olurken izleyiciler, karaktere hayat veren İlker İnanoğlu'nun hayatını mercek altına alındı.

Hakkında araştırma yapanlar İlker İnanoğlu'nun boyu kadar olan oğlu Berke'yi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KARİYERİNE YUMURCAK İLE BAŞLADI

Yönetmen Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen İlker İnanoğlu, oyunculuk kariyerine henüz 5 yaşındayken rol aldığı Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Yumurcak ile başladı.

Annesi Filiz Akın gibi oyuncu olmayı tercih eden İlker İnanoğlu, 1986 yılında Biricik Suden ile tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Ancak ikilinin ilişkileri uzun sürmedi ve İlker İnanoğlu, 1988 yılında Biricik’ten ayrıldı.

OĞLU BABASININ BOYUNU GEÇTİ

Daha sonra master yapmak için Los Angeles'a giden İlker İnanoğlu, burada Chole adında bir kadınla evlendi ve ikilinin bu evliliğinden Berke adında bir çocukları oldu.

Uzun yıllardır Arka Sokaklar dizisinde Engin Balkan karakteriyle izleyici karşısına çıkan İlker İnanoğlu'nun oğlu Berke İnanoğlu, babasının boyunu geçti.

56 yaşındaki oyuncu, zaman zaman oğlu Berke ile çekildiği kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. İnanoğlu'nun oğlunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.