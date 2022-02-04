Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun meğer boyu kadar oğlu varmış! Görenler hayret ediyor

Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun meğer boyu kadar oğlu varmış! Görenler hayret ediyor

Arka Sokaklar dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu, 2016'da sunucu Ezgi Sertel ile evlenmişti. Sertel ile evliliğinden ikizleri olan Çobanoğlu'nun meğer ilk evliliğinden de boyu kadar bir oğlu varmış...

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan ve Selin Demirci gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizinin kadrosuna birçok oyuncu girip çıktı. O oyunculardan biri de dizide Hakan Komiser karakterine hayat veren Ozan Çobanoğlu.

Diziye sonradan dahil olan Ozan Çobanoğlu, sadece mesleği ile değil özel hayatı ile de gündeme gelen isimlerden.

2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturan Çobanoğlu, 2020 yılında ikiz çocukları Mert ve Tibet'i kucağına almıştı.

Sosyal medyada hatrı sayılır bir hayran kitlesi bulunan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

Yani Sertel ile olan evliliğinden dünyalar tatlısı ikiz bebekleri olan Çobanoğlu'nun bir oğlu daha var!

OZAN ÇOBANOĞLU'NUN BÜYÜK OĞLU ORTAYA ÇIKTI

Ozan Çobanoğlu'nun, ünlü olmadan önce bir evlilik daha yaptığı yıllar sonra ortaya çıktı.

Evliliğin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği bilinmiyor ancak Çobanoğlu'nun bu evliliğinden 3 Eylül 2007 yılında bir oğlu dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından Doruk adındaki oğlu ile çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı.

1.78 boyunda olan Çobanoğlu, paylaşımına, ''Boynuz kulağı geçermiş. 1.86 boy" notunu düştü.