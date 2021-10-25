Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Uzun zamandır Arka Sokaklar dizisinde boy gösteren Özgür Ozan, özel hayatıyla gündeme gelmek istemiyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Ozan, 2006 yılında Neslihan Uğur ile nikah masasına oturdu.

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Selami' karakteriyle tanıdığımız Özgür Ozan, yıllardır Arka Sokaklar dizisinde boy gösteriyor.

Oyunculuğuyla göz dolduran Ozan, önce Selami ardından ise Hüsnü Çoban karakteriyle özdeşleşti.

Uzun yıllardır Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren oyuncu, özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınıyor.

Evli ve iki çocuk babası olduğu bilinen Özgür Ozan, medyaya sadece iş hayatıyla yansımayı tercih ediyor.

2006 yılında Neslihan Uğur'la evlenen Ozan'ın özel hayatı merak edilirken, Uğur ise güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.

ÖZGÜR OZAN'IN EŞİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Özgür Ozan, Neslihan Uğur ile evli.

Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Derin Deniz adını verdikleri iki çocuğu bulunuyor.

Mesleğini göz önünde tutmak isteyen Ozan, eşiyle çok fazla fotoğraf paylaşmıyor.