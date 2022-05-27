Arka Sokaklar'ın iki yıldızı fena aşık oldu! İzleyiciler neye uğradığını şaşırdı

Arka Sokaklar'ın iki yıldızı fena aşık oldu! İzleyiciler neye uğradığını şaşırdı

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar oyuncularından izleyicileri şaşırtan bir haber geldi. Dizide, iki sevgiliyi canlandıran oyuncuların gerçek hayatta da aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı ve 16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren diziden izleyicileri şaşırtan bir haber geldi.

17 Haziran Cuma akşamı ekranlara gelecek 632. bölümüyle birlikte sezon finali yapacak olan dizinin oyuncularının aşk yaşadığı iddia edildi.

Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin aşk yaşıyor iddiası

Arka Sokaklar dizisinde iki sevgiliyi canlandıran oyuncuların aşkları gerçeğe dönüştü.

Dizide Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü ile Cemal rolünü canlandıran Yiğitcan Ergin'in aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı salladı.

Dizinin sıkı takipçileri, Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda aşk iddialarının doğru olduğunu dile getirdi.

Ancak ne Ela Yörüklü'den ne de Yiğitcan Ergin'den söz konusu iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmedi.