Arka Sokakların kalpleri kıran sahnesi! Rıza Baba'ya kurşun yağarken...

16 sezondur ekranda olan Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan yeni fragmanında; Rıza Baba'nın vurulduğu görüldü. Üzerine yağan kurşunlar sonrası yere yığılan Rıza Baba'nın akıbeti merak edildi.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar, 16 sezondur ekran macerasını sürdürüyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Kanal D dizisi Arka Sokaklar, her yeni bölümü ile heyecanı artırıyor.

Her bölümü aksiyon dolu dizide büyün oyuncular ilgiyle takip edilirken, Rıza Baba karakteri bir adım öne çıkıyor.

Zafer Ergin'in canlandırdığı ve dizinin temel taşlarından olan Rıza Baba, yayınlanan yeni fragmanda seyircisini üzdü.

Evinden çıktığı sırada kurşunların hedefi olan ve yere yığılan Rıza Baba'nın akıbeti, seyircinin en fazla merak ettiği konular arasında yer aldı.

RIZA BABA'YA KURŞUN YAĞDI

Cuma günleri ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi, yayınladığı son fragman ile herkesi şoke etti.

Yayınlanan son fragmanda; Rıza Baba'nın evden çıkıp, balık tutmaya gittiği görüldü. O sırada kapıya gelen ve kim olduğu gösterilmeyen bir şahıs, Rıza Baba'ya kurşun yağdırdı.

Rıza Baba'nın arabasına bineceği sırada gelen kurşunlar, seyircinin yüreğini ağzına getirdi.

Peş peşe kurşun yağmuruna tutulan Rıza Baba, yere yığıldı. Bunun üzerine herkes akıbetini merak etmeye başladı.

RIZA BABA İÇİN SİYAH EKRAN

Yeni yıl nedeniyle yılbaşı arası veren diziyle ilgili siyah fonda "Rıza Baba" etiketiyle yapılan paylaşım, kafa karıştırdı.

Paylaşımın altına “14 Ocak 2022 Arka Sokaklar yeni bölüm” yazılması dikkati çekti.

Bu durum Rıza Baba’ya hayat veren Zafer Ergin’in ölerek diziye veda edeceğini akıllara getirdi.

Ancak Ergin’in diziyle sezon sonuna kadar anlaşması olduğu ve bir ayrılığın söz konusu olmadığı öğrenildi.