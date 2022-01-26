Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i eşi ile büyüledi! Büyük aşkın meyvesi kızının ismini bakın ne koydu...

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i eşi ile büyüledi! Büyük aşkın meyvesi kızının ismini bakın ne koydu...

Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh, eşi Özge Turna ile gündem oldu. Eşinin güzelliği herkesi etkilerken, Çoruh kızına eşinin soyadını isim olarak verdi.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz'un üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu bölümlerle devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Selin Demirci'nin yer aldığı Kanal D'nin polisiye dizisi, geçen yıllara meydan okuyor.

Dizinin son bölümlerinde Rıza Baba'nın vurulması ile heyecan artarken, Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh gündem oldu.

Çoruh'un güzeller güzeli eşi Özge Turna, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini ve ilgisini çekti.

Çoruh evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken, eşine olan aşkını ise her fırsatta dikle getiriyor.

ŞEVKET ÇORUH'UN GÜZELLER GÜZELİ EŞİ

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Şevket Çoruh, 1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu evliydi. Çiftin, bu evlilikten Gülenay adında bir kız çocukları dünyaya geldi.

2018 yılında ise editör Özge Turna ile evlenen Şevket Çoruh, 2020 yılında ikinci kez babalık heyecanı yaşadı. Çoruh, kızına eşinin soyadı olan 'Turna' adını verdi.

Başarılı oyuncunun güzeller güzeli eşi ise görenleri büyüledi. Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Özge Turna, basından uzak durmayı tercih ediyor.

Çiftin hayranları her fırsatta ikiliye sevgi dolu mesajlar gönderip, yorumlar yapmayı ihmal etmiyor.