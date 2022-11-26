Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i eşi ile hayran bıraktı! Büyük aşkın meyvesi kızının ismi bakın neymiş...

Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh, eşi Özge Turna ile gündem oldu. Başarılı ismin güzeller güzel eşi, görenleri adeta büyüledi.

30 Haziran 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinde hayta verdiği Mesut karakteri sayesinde tanındı.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz'un üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 17. sezonunda da fırtına gibi esiyor.

Amncak dizide Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh, bu senenin kadrosu içerisinde yer almayacağını duyurdu. Diziden ayrılan Çoruh, reytinglerin de düşmesine sebep oldu.

Yıllardır Arka Sokaklar'ı izleyen seyirciler ise Mesut Komiser olmadan dizinin eksik olduğunu düşünüyor. Çoruh'un geri dönmesini isteyenler, dizinin yayınlandığı gün sosyal medyalardan çağrı yapıyor.

Her bölüm anılan Şevket Çoruh, sık sık da hayatıyla ilgili gündem oluyor.Hayranları Çoruh'un özel hayatını gözlerden uzak tutmasını, büyük bir takdirle karşılıyor.

İki kez evlenen ve iki kızı olan Şevket Çoruh'un eşi Özge Turna, güzelliği ile sosyal medya üzerinden yorum yağmuruna tutuluyor.

Eşine çok aşık olduğu bilinen Şevket Çoruh ise kızına koyduğu isimle, hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Şevket Çoruh'un aşkı kızının isminde saklı

Şevket Çoruh, 1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu evliydi. Çiftin, bu evlilikten Gülenay adında bir kız çocukları dünyaya geldi. 2018 yılında ise editör Özge Turna ile evlenen Şevket Çoruh, 2020 yılında ikinci kez babalık heyecanı yaşadı. Çoruh, kızına eşinin soyadı olan 'Turna' adını verdi.

Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Özge Turna, basından uzak durmayı tercih ediyor. Çiftin hayranları her fırsatta ikiliye sevgi dolu mesajlar gönderip, yorumlar yapmayı ihmal etmiyor.

Özge Turna güzelliği ile görenleri de büyülüyor. Basından uzak duran Turna, sosyal medya hesabındna paylaşım yapıyor. Eşine ve kızına zaman ayıran Özge Turna, yakın çevresi ve dostları için paylaşımlar yapıyor.