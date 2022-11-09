Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh geri dönüyor! Bu kez çok başka...

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh geri dönüyor! Bu kez çok başka...

Arka Sokaklar macerasını geride bırakan usta oyuncu Şevket Çoruh, yeni adresini duyurdu.

Türk televizyon ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da "Mesut Komiser" karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Şevket Çoruh, ayrılık kararı vermişti.

Bir sonraki projesi merakla beklenen usta oyuncunun adresi belli oldu.

Rasim Öztekin'den devraldığı kavukla tiyatro faaliyetlerine devam eden Çoruh, yine bir dizi ile ekranlarda olacak.

"Burdayım" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan 49 yaşındaki Şevket Çoruh, artık dijitalden devam edecek.

Yeni adresi Netflix oldu

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Şevket Çoruh, Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan Netflix dizisi Sıcak Kafa'nın setinden bir kareyi paylaştı.

Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım, Gonca Vuslateri, Hakan Gerçek, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Arda Anarat, Furkan Kalabalık, Şebnem Hassanisoughi ve Cüneyt Uzunlar gibi birçok yıldız ismi kadrosuna dahil eden "Sıcak Kafa" 2 Aralık'ta izleyenlerle buluşacak.