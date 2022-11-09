Petrol
93.86
-1.57%
Euro
18.7116
0.26%
Dolar
18.602
0.43%
Altın
1.021
0.13%
Borsa
4396
0.00%
Bitcoin
332.610
-10.58%
BTXN Coin
8.74
-13.80%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh geri dönüyor! Bu kez çok başka...

    Arka Sokaklar macerasını geride bırakan usta oyuncu Şevket Çoruh, yeni adresini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 15:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh geri dönüyor! Bu kez çok başka...

    Türk televizyon ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da "Mesut Komiser" karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Şevket Çoruh, ayrılık kararı vermişti.

    Bir sonraki projesi merakla beklenen usta oyuncunun adresi belli oldu.

    Rasim Öztekin'den devraldığı kavukla tiyatro faaliyetlerine devam eden Çoruh, yine bir dizi ile ekranlarda olacak.

    "Burdayım" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan 49 yaşındaki Şevket Çoruh, artık dijitalden devam edecek.

    Yeni adresi Netflix oldu

    Instagram hesabından paylaşımda bulunan Şevket Çoruh,  Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan Netflix dizisi Sıcak Kafa'nın setinden bir kareyi paylaştı.

    Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım, Gonca Vuslateri, Hakan Gerçek, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Arda Anarat, Furkan Kalabalık, Şebnem Hassanisoughi ve Cüneyt Uzunlar gibi birçok yıldız ismi kadrosuna dahil eden "Sıcak Kafa" 2 Aralık'ta izleyenlerle buluşacak.

    Arka Sokaklar ın Mesut Komiser i Şevket Çoruh geri dönüyor! Bu kez çok başka... #1


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Adana'da yaşlı kadının ağzını kapatıp sokak ortasında gasbetti
    3. Sayfa

    Adana'da yaşlı kadının ağzını kapatıp sokak ortasında gasbetti

    '15 Kasım'da büyük bir duyuru yapacağım'
    Dünya

    '15 Kasım'da büyük bir duyuru yapacağım'

    Görüş Bildir