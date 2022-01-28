Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un eski eşi Aşk Mantık İntikam'dan çıktı! Dile kolay, 11 yıllık aşk...

16 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un bir zamanlar Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızıyla evli olduğunu öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Selin Demirci gibi isimlerin yer aldığı dizi, sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Dizide, her zaman kendine has gülüşüyle hatırlanacak olan Mesut Komiser rolüne hayat veren Şevket Çoruh, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlüler arasında yer alıyor.

Şimdilerde Özge Turna ile mutlu bir evlilik sürdüren Çoruh'un eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

ESKİ EŞİ AŞK MANTIK İNTİKAM'IN YILDIZI ÇIKTI

Usta oyuncu Şevket Çoruh, bir zamanlar, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde Zümrüt karakteriyle izleyici karşısına çıkan Günay Karacaoğlu ile evliydi.

1993 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu çift, 2004 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Çiftin, bu evlilikten Gülenay adında bir kız çocukları dünyaya geldi.

2018 yılında ise editör Özge Turna ile evlenen Şevket Çoruh, 2020 yılında ikinci kez babalık heyecanı yaşadı. Çoruh, kızına eşinin soyadı olan 'Turna' adını verdi.