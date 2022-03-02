Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi mini şortunu giydi, bacak şovu yaptı! Pozları nefes kesti

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi mini şortunu giydi, bacak şovu yaptı! Pozları nefes kesti

Arka Sokaklar'da Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor. Bozkurt, son olarak mini şortlu pozuyla adından söz ettirdi.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Genç oyuncu Furkan Göksel, 2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizide Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel, şimdilerde aşk sarhoşu.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Furkan Göksel, geçtiğimiz günlerde Kader Bozkurt ile verdiği Sevgililer Günü pozuna, ''Bu günün anlam ve önemi sensin sevgilim'' notunu düşmüştü.

Daha öncesinde özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Göksel, yeni aşkını göz önünde yaşamayı tercih ediyor. Kader Bozkurt ve Furkan Göksel'in aşk pozlarına beğeni yağıyor.

MİNİ ŞORTLU POZUYLA DİKKATİ ÇEKTİ

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, bu kez mini şortlu pozuyla adından söz ettirdi.

Instagram'da 3 bini aşkın takipçisi bulunan Kader Bozkurt, mini şortlu pozuyla çekildiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Çeşitli firmalarda modellik yaptığı öne sürülen Bozkurt'un paylaşımına, ''Harika görünüyorsun'', Güzelliğine nazar değmesin'' gibi yorumlar yapıldı.