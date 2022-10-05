Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i geri dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Arka Sokaklar dizisinde oynadığı Komiser Murat rolüyle şöhreti elde eden ancak uzun bir süredir ekranda olmayan Uğur Pektaş, ara verdiği setlere geri dönüyor.

16 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Pektaş, 2005 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci oldu ve oyunculuğa başladı.

2006 yılında Kuşdili, Düşler ve Gerçekler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde yer alan Pektaş, Murat Komiser ile tanındı.

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Murat Komiser ile ünlenen ve rol arkadaşı Gamze Özçelik ile evlenen Uğur Pektaş, kısa bir süre sonra diziden ayrıldı.

Hem diziden ayrılan hem de Gamze Özçelik ile boşanan Pektaş'ın "Murathan" adında bir oğlu oldu.

Zamanını oğlu ile geçiren ve bir dönem Survivor'a katılmaya hazırlanan Pektaş, son hali ile olay olmuştu.

Setlerden uzaklaşan ve son hali ile ilgi çeken oyuncunun, yeniden geri döneceğini Gazeteci Arif Hür söyledi.

Pektaş'ın yeniden setlere döneceğini öğrenen ve sevinenen hayranları ise hemen detayları araştırmaya koyuldu.

Geri dönüyor

Arif Hür, Uğur Pektaş'ın yeni projesi için şu ifadeleri kullandı:

"Pektaş, TRT'nin dijital için hazırladığı 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı projede rol alacak.

TRT Dijital'de yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'un çekimleri de geçtiğimiz haftalarda başladı.

Türkiye, Tunus ve Cezayir'de çekimlerinin gerçekleşeceği dizi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek."

Son paylaşımı dikkati çekti

Eşlerinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem eden Pektaş, "Çoook derinlere gömdüğün vicdanının kulağıyla dinleyesin istersen ve yapabilirsen eğer...

Modadır ya paylaşırız orada burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri, eşimizin en mahrem görüntülerini...

Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi, sadece rapor verir gibi o anını nakleder birilerine...İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır... Sence?

Oysaki yediğin, içtiğin bedenin, zihnin içindi...Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbiniz için ruhunuz içindi..." dedi.