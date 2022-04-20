Arka Sokaklar'ın Pınar'ı deniz kenarına geçti, dekolteli elbisesiyle poz verdi! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı deniz kenarına geçti, dekolteli elbisesiyle poz verdi! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterine hayat veren Elvan Dişli, sosyal medya hesabından dekolteli pozunu paylaştı. Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Dişli'nin paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

Geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer almaya devam eden diziden birçok isim gelip geçti.

Dizide Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine hayat veren oyuncu, sık sık değişikliğe uğradı.

İlk önce Pınar Aydın'ın, daha sonra İpek Yaylacıoğlu'nun hayat verdiği Pınar rolünü şimdilerde güzel oyuncu Elvan Dişli canlandırıyor.

Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Elvan Dişli, performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Instagram'da çok fazla takipçisi bulunmayan Dişli, son paylaşımıyla da ilgi odağı oldu.

Dekolteli elbisesiyle poz verdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelen Elvan Dişli, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle başlayan Elvan Dişli; 91.1, Yeşil Deniz, Benim Hala Umudum Var gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar rolüyle adından söz ettiren Dişli, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Paylaşımlarıyla dikkati çeken Dişli, son olarak deniz kenarında dekolteli elbisesiyle poz verdi.

Güzel oyuncu, paylaşımına ''Sürekli uykum var ama sürekli. Yaz gelince beni uyandırın.'' notunu düştü.

Turuncu elbisesiyle oldukça beğenilen oyuncuya, ''Bu nasıl bir güzellik ya'', ''Muhteşemsin'', ''Ay gibi parlıyorsun'' yorumları yapıldı.