Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı emekli oluyor! 'Bu ekibin yolu buraya kadarmış, bitti!'

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı emekli oluyor! 'Bu ekibin yolu buraya kadarmış, bitti!'

Kanal D'nin 16 sezondur devam eden dizisi Arka Sokaklar 608. bölüm 2. fragmanında; Rıza Baba emekli olduğunu ve ekibin görevi tamamlandığını söylemesi dikkat çekti.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Kanal D dizisi Arka Sokaklar aksiyon dolu sahneleriyle devam ediyor.

Rıza Baba dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de emniyet müdürü. Ekibin lideri, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam...

Dizinin merakla beklenen 608. bölüm 2. fragmanında; Rıza Baba'dan veda sinyali geldi.

AYRILIK SİNYALİ

Daha önce de emekli olacağını söyleyip bir süre dinlenen ve ekibe tekrar dönen Rıza Amir'in bu kez hem emekli olması hem de ekibi dağıtmak istemesi dikkat çekti.

RIZA BABA EMEKLİ OLUYOR

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası, "Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Gerekli işlemleri de başlattım orada. Ancak esas haber bu değil. Kaç yıldır emek verdiğimiz bu ekip artık görevini tamamlamıştır çocuklar" diyerek izleyenleri şaşırttı.

16. sezonun en iyi fragmanı olarak izleyicinin de beğenisini kazanan Arka Sokaklar'da yeni bölüm oldukça heyecan verici sahneleriyle 17 Aralık akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

İşte yeni bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar 608. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO