Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Cennet Mahallesi'nin yıldızı...

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in hayatı, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Ergin'in bir dönem Cennet Mahallesi'nin yıldızıyla evli olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kanal D'nin Erler Film imzalı polisiye dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncularının özel hayatları da merak konusu oluyor.

HAYRANLARI ZAFER ERGİN'İN HAYATINI MERCEK ALTINA ALDI

Dizide Rıza Soylu namıdiğer Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin de hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya.

Sevenleri, usta oyuncunun özel hayatını mercek altına aldı. Arka Sokaklar'da sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Zafer Ergin'in özellikle aşk hayatı merak edildi.

ESKİ EŞİ CENNET MAHALLESİ'NİN YILDIZI ÇIKTI

Meslektaşı Binnaz Ergin ile mutlu bir evlilik sürdüren Zafer Ergin'in bir dönem Cennet Mahallesi dizisinin yıldız ismiyle evli olduğunu öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Zafer Ergin, ilk evliliğini, bir döneme damgasını vuran ekranların sevilen dizisi Cennet Mahallesi'nde Pembe karakterini canlandıran başarılı oyuncu Melek Baykal ile yaptı.

1975 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, 4 yıl süren evliliklerini 1979 yılında noktaladı.