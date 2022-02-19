Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'ini bir de Instagram'da görün! Sırt dekolteli elbisesi ile ortalığı yıktı

Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'ini bir de Instagram'da görün! Sırt dekolteli elbisesi ile ortalığı yıktı

Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar, sosyal medyayı pek aktif kullanmıyor. Ancak Okar'ın buna rağmen paylaştığı kareler, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar, 16. sezonu ile devam ediyor.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimleri buluşturan dizi, Cuma günleri zirvede yer alıyor.

Geçen 16 sezonda çok fazla oyuncu kaybeden ancak reytinglerini kaybetmeyen diziye Oya Okar, Selin Demirci karakteri ile dahil oldu.

2015 yılında diziye Selin olarak giren ve Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh ile partner olan güzel isim, herkesin beğenisini kazandı.

12 Ocak 1986 yılında dünyaya gelen ve sayısız projede yer alan Oya Okar, özel hayatı ile gündeme gelmek istemeyenlerden...

Sadece kariyeri ile anılan ve Arka Sokaklar sayesinde kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu, sosyal medyayı ise aktif kullanmıyor.

Çok nadir fotoğraf atan ancak attığı zaman en güzel karelerini paylaşan oyuncu, sırt dekoltesi ile nefes kesti.

OYA OKAR'IN GÜZELLİĞİ

12 Ocak 1986 tarihinde İstanbul’da gelen, İlk ve orta öğretimden sonra lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'nde tamamlayan Oya Okar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2005 yılında Şöhret dizisinde Gülçin isimli genç kızı canlandıran ünlü oyuncu daha sonra 2007 senesinde yayınlanan Doktorlar dizisinde Gülümsün karakterine hayat verdi. Okar, Arka Sokaklar sayesinde de ününe ün kattı.

Kısaca değinmemiz gerekirse Oya Okar sırasıyla; Ümit Milli, Dağlar Delisi, Sınıf, İstanbul Çocukları, Böyle Bitmesin, Ben Onu Çok Sevdim, Zeytin Tepesi ve Eve Dönüş gibi dizilerde rol aldı.

Kariyerinin en iyi günlerini geçiren güze isim, sosyal medya fotoğrafları ile gündeme geldi.

Hem makyajsız hem de sırt dekolteli karelerini paylaşan oyuncuya, hayranları yorum yağdırdı.

Sosyal medyayı aktif kullanmadığı için hayranlarından zaman zaman tepki alan Okar, doğal güzelliği ile herkesin ilgisini çekiyor.

Oya Okar'ın sırt dekolteli pozuna ise "Çok güzelsin" , "Çiçek gibisin" tarzından övgü dolu yorumlar geldi.