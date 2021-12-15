Arka Sokaklar'ın Suat'ı şimdilerde ne yapıyor? İşte Suat Çoban'ın son hali!

Arka Sokaklar'ın Suat'ı şimdilerde ne yapıyor? İşte Suat Çoban'ın son hali!

16 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Suat karakterine hayat veren Figen Evren, ölerek veda etmişti. Evren diziden ayrıldıktan sonra ekranlarda yer almazken, son hali dikkati çekti.

Kanal D ekranlarında 16 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümleriyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz ve Kerem Saka'nın üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yaşanan ayrılıklara rağmen ekran macerasına son vermedi.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı diziden, Suat karakterine hayat veren Figen Evren'in çıkması herkesi üzmüştü.

Suat Çoban karakterini canlandıran Figen Evren, rolünü seyirciye geçirmiş ve sevdirmeyi başarmıştı.

Hüsnü Çoban'ın eşine hayat veren Figen Evren, diziden ayrıldıktan sonra herhangi bir projede yer almadı.

Evren'in hayranları şimdilerde ne yaptığını merak edenler, "Arka Sokaklar'ın Suat'ı şimdilerde ne yapıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Arka Sokaklar'ın Suat'ı şimdilerde ne yapıyor? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLARIN SUAT'I ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Suat Çoban karakterine hayat veren Figen Evren, şu sıralar herhangi bir projede yer almıyor.

Dinlemek istediğini söyleyen Evren, Asos'ta yaşıyor. Bir süre daha ekranda yer almak istemeyen Evren'in son hali ortaya çıktı.

Diziden ayrıldıktan sonra sosyal medyayı kullanmayan ve fotoğraf paylaşmayan oyuncunun hiç değişmediği görüldü.