Arka Sokaklar'ın 'Tokmak kafa'sı Tunç'u bir de şimdi görün! Hem avukat, hem e-sporcu...

Arka Sokaklar'ın 'Tokmak kafa'sı Tunç'u bir de şimdi görün! Hem avukat, hem e-sporcu...

Arka Sokaklar setinde büyüyen çocuklar kervanından Mesut Komiser'in oğlu Tunç'u canlandıran Kerimhan Duman, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Duman'ın son halini görenler, adeta nostalji yaşıyor.

15 sezondur ekran hayatına ara vermeyen Kanal D'nin kült dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Dizi kadrosunda yaşanan büyük değişikliklere rağmen, Arka Sokaklar reytinglerin nabzını tutmayı sürdürürken, çocukluğu sette geçen oyuncular da zaman zaman gündeme geliyor.

MESUT KOMİSER'İN OĞLU "TUNÇ"

Arka Sokaklar'ın en sevilen karakteri Mesut Komiser'in oğlunu canlandıran Kerimhan Duman, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayatta.

Duman'ın son halini gören izleyiciler, adeta yıllar öncesine ışınlanıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Kerimcan Duman, şimdilerde 25 yaşında bir delikanlı.

HEM AVUKAT, HEM E-SPORCU

1996 İstanbul doğumlu olan Kerimhan Duman, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, diplomasını aldı.

Mesleğini eline alan Duman, aynı zamanda "tokmakhead" rumuzuyla e-spor dünyasıyla da yakından ilgili.

Duman, aynı zamanda Arka Sokaklar ekibiyle de görüşmeye devam ediyor.

Hayatına dair birçok detayı paylaşan oyuncunun sosyal medya paylaşımları ise büyük ilgi görüyor.

İşte Arka Sokaklar'da Mesut Komiser'in oğlu Tokmak Kafa Tunç'un son hali...