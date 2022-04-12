Arka Sokaklar'ın yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu'ya geliyor! Güzel oyuncu yeni rolüyle ters köşe yapacak

Arka Sokaklar'ın yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu'ya geliyor! Güzel oyuncu yeni rolüyle ters köşe yapacak

Oyunculuğa Arka Sokaklar dizisiyle başlayan Cansu Tuman, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Tuman, dizide Aysu Hatun karakterine hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür gibi başarılı isimlerin yer aldığı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümüyle pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Sultan Aparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan dizi, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not alıyor.

Aksiyon ve heyecan dolu dönem dizisinin oyuncu kadrosu da genişlemeye devam ediyor.

Cansu Tuman Alparslan dizisinde

Cansu Tuman, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Tuman, dizide ''Aysu Hatun'' karakterine hayat verecek ve Emre Bulut'un hayat verdiği Afşin Alp karakterinin partneri olacak.

Cansu Tuman'ın canlandırdığı Aysu Hatun karakteri, dizinin dün akşam yayınlanan 21. bölümle birlikte seyirci karşısına çıktı.

Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Cansu Tuman, oyunculuğa 2015 yılında rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle başladı.

Daha sonra Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen ve Yemin dizilerinde rol alan Tuman, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine katılan genç oyuncu, at binme dersleri almış ve bu keyifli anları sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.