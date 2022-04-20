Arka Sokaklar’ın yıldızı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ile ekranlara döndü! Kilit bir role hayat verecek

Arka Sokaklar’ın yıldızı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ile ekranlara döndü! Kilit bir role hayat verecek

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Taner karakteriyle adından söz ettiren Bülent Alkış, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, perşembe akşamlarına damga vuruyor.

Son dönemlerde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi. Sevilen dizinin kadrosuna usta bir oyuncu katıldı.

Bülent Alkış Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı’nın kadrosunda

Ünlü oyuncu Bülent Alkış, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Alkış, dizide Kemal Reis karakterine hayat verecek.

Çemberimde Gül Oya, Arka Sokaklar, Filinta, İsimsizler, Uyanış: Büyük Selçuklu, Evlilik Hakkında Her Şey dizilerinde rol alarak adını duyuran usta oyuncu, son olarak Son Nefesime Kadar dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Kemal Reis hakkında

Osmanlı Devleti'ne bağlı Türk korsanlar içinde en büyüğü ve en meşhuru olan Kemal Reis, Piri Reis'in amcasıdır.

Namı bütün Akdeniz'e yayılmış olan Kemal Reis, Osmanlı Devleti'nin ve sultanın en gözde ve ayrıcalıklı adamlarındadır. Olağanüstü yetkilerle donatılmış bir kişidir.

Oruç ve Hızır'ın dünyasına girdikten sonra gerek olaylarda koyduğu tavır, gerekse verdiği kararlarla büyük etkiler uyandıracak; Osmanlı-Venedik Savaşı'ndaki rolüyle Modon Kalesi'nin fethedilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.