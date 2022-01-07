Arka Sokaklar'ın yıldızı ekranlara dönüyor! Süslü Korkuluk dizisinde boy gösterecek

TV8'in yeni dizisi Süslü Korkuluk'tan bomba bir transfer haberi daha geldi. Arka Sokaklar'ın 6. sezonunda izleyici karşısına çıkan Ayaz Tezcan'ın Süslü Korkuluk dizisine dahil olduğu iddia edildi.

Son olarak 2017 yılında final yaparak ekranlara veda eden İçerde dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, TV8'de yayınlanacak olan Süslü Korkuluk dizisiyle ekranlara dönüyor.

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisinin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Çağatay Ulusoy'un bir kıyafet tasarımcısına hayat verdiği görülen fragman, izleyicilerin büyük ilgisini çekerken sosyal medyanın da gündemine oturmayı başarmıştı.

Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'u buluşturan OGM Pictures imzalı diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

AYAZ TEZCAN SÜSLÜ KORKULUK'TA İDDİASI

Arka Sokaklar dizisinin 6. sezonunda izleyici karşısına çıkan oyuncu Ayaz Tezcan'ın Süslü Korkuluk dizisine dahil olduğu öne sürüldü.

Ancak ne yapımcıdan ne de oyuncunun kendisinden söz konusu iddiaları doğrulayan bir açıklama henüz gelmedi.

Daha önce Kız Annesi dizisinde de rol alan Ayaz Tezcan, oyunculuktan müzik piyasasına geçiş yapmıştı. Tezcan'ın ilk teklisi ''Sadakatsiz'', geçtiğimiz temmuz ayında müzikseverlerin beğenisine sunulmuştu.